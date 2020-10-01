Найбільший ТРЦ "Respublika" Фірташа продали зі змовою - Антимонопольний комітет

Антимонопольний комітет визнав порушенням економічної конкуренції змову трьох компаній під час проведення аукціону з продажу кредитної вимоги, забезпеченням якої є ТРЦ "Республіка", який мав стати найбільшим в Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Минулого року банк "Надра" продав зазначені права на веб-порталі ProZorro через "голландський аукціон".

Однак зовсім інакше склалися торги з продажу права вимоги "на Республіку". Зазначені активи були продані за 30 відсотків від початкової вартості на останньому кроці аукціону – ціна знизилась з 2,56 млрд грн до 777 млн грн.

Антимонопольний комітет відкрив справу і встановив, що поведінка трьох учасників торгів – компаній "Солтекс Капітал", "Фінгруп Фактор" і Толкфін" - є результатом змови. АМКУ зібрав такі докази:

засновниками та керівниками компаній є родичі;

компанії мали й інших спільних працівників;

учасники торгів надавали один одному фінансову допомогу;

тісна комунікація між учасниками аукціону під час його підготовки, зокрема електронне листування між "Фінгруп Фактор" і "Толкфін";

використання компаніями одних і тих самих засобів зв’язку;

погоджена поведінка компаній під час самих торгів.

Згідно закону на всіх трьох порушників накладено штрафи у розмірі близько 10% від доходу кожного з них.

Нагадуємо:

Проект будівництва ТРЦ "Республіка" був припинений у 2015 році рішенням власника.

Введення в експлуатацію ТРЦ, будівництво якого розпочато навесні 2012 року на Кільцевій дорозі в Києві, планувався в четвертому кварталі 2014 року.

У ТРЦ "Республіка", який після відкриття може стати найбільшим ТРЦ в Києві і Україні, будуть розташовані 450 магазинів і зона розваг на площі понад 22 тис. кв. м.

Економічна правда





