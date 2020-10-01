Ахметову дозволили придбати найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля і не тільки
Антимонопольний комітет дозволив компанії Рината Ахметова "Metinvest B.V." набути контроль над 9 вугільними підприємствами, зокрема над найбільший в Україні виробником коксівного вугілля - "Шахтоуправлінням "Покровське".
"Metinvest B.V." отримав контроль над наступними суб’єктами:
- ТОВ "Індастріал Коал Холдинг",
- ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське",
- ТОВ "Збагачувальна Фабрика "Свято-варваринська",
- ТОВ "Шахтобудівельна Компанія",
- ТОВ "Шахта "Свято-покровська № 3",
- ТОВ "Вуглепромтранс",
- ТОВ "Свято-іллінський Машинобудівний Завод",
- ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд",
- ПрАТ "Шахтобудмонтажне Управління № 1".
Враховуючи незначні сукупні частки учасників концентрації на цих ринках АМКУ надав дозвіл на заявлені дії.
Разом з тим основна увага АМКУ була зосереджена на ринку коксівного вугілля (об’єкти контролю: ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", та ТОВ "Збагачувальна Фабрика "Свято-варваринська").
Так, під час розгляду відповідної справи було, встановлено, що:
- Сукупна частка учасників концентрації (з урахуванням внутрішньогрупового споживання та імпорту) на ринку коксівного вугілля за підсумками 2016-2019 років становила 11,9% – 23,2%.
- Ринок є імпортоорієнтованим. Частка імпорту коксівного вугілля протягом періоду дослідження становила 66% – 75%.
- За рахунок видобутку українського коксівного вугілля можливо забезпечити лише близько 20% від загального обсягу потреб споживачів – українських виробників коксу.
- У будь-якого з учасників ринку є можливість імпортозаміщення коксівного вугілля в розумні строки та з помірними витратами, оскільки, імпортна продукція є більш конкурентоспроможною, ніж вітчизняна.
- Виробничі потужності всієї вугільної промисловості України задіяні лише на 69%.
- Виробничі потужності видобутку коксівного вугілля деяких шахт Міненерговугілля суттєво недозавантажені та мають запас використання.
Водночас враховуючи істотну частку учасників концентрації у видобутку коксівного вугілля, а також проектних та виробничих потужностей (за підсумками 2017 – 2019 років), компаніям було запропоновано взяти на себе зобов’язання, які б могли усунути потенційно можливий негативний вплив на конкуренцію.
Компанія "Metinvest B.V." повідомила про готовність взяти зобов’язання, якими має бути обумовлено здійснення відповідної концентрації.
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