Ахметову дозволили придбати найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля і не тільки

Антимонопольний комітет дозволив компанії Рината Ахметова "Metinvest B.V." набути контроль над 9 вугільними підприємствами, зокрема над найбільший в Україні виробником коксівного вугілля - "Шахтоуправлінням "Покровське".

"Metinvest B.V." отримав контроль над наступними суб’єктами:

ТОВ "Індастріал Коал Холдинг",

ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське",

ТОВ "Збагачувальна Фабрика "Свято-варваринська",

ТОВ "Шахтобудівельна Компанія",

ТОВ "Шахта "Свято-покровська № 3",

ТОВ "Вуглепромтранс",

ТОВ "Свято-іллінський Машинобудівний Завод",

ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд",

ПрАТ "Шахтобудмонтажне Управління № 1".

Враховуючи незначні сукупні частки учасників концентрації на цих ринках АМКУ надав дозвіл на заявлені дії.

Разом з тим основна увага АМКУ була зосереджена на ринку коксівного вугілля (об’єкти контролю: ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", та ТОВ "Збагачувальна Фабрика "Свято-варваринська").

Так, під час розгляду відповідної справи було, встановлено, що:

Сукупна частка учасників концентрації (з урахуванням внутрішньогрупового споживання та імпорту) на ринку коксівного вугілля за підсумками 2016-2019 років становила 11,9% – 23,2%.

Ринок є імпортоорієнтованим. Частка імпорту коксівного вугілля протягом періоду дослідження становила 66% – 75%.

За рахунок видобутку українського коксівного вугілля можливо забезпечити лише близько 20% від загального обсягу потреб споживачів – українських виробників коксу.

У будь-якого з учасників ринку є можливість імпортозаміщення коксівного вугілля в розумні строки та з помірними витратами, оскільки, імпортна продукція є більш конкурентоспроможною, ніж вітчизняна.

Виробничі потужності всієї вугільної промисловості України задіяні лише на 69%.

Виробничі потужності видобутку коксівного вугілля деяких шахт Міненерговугілля суттєво недозавантажені та мають запас використання.

Водночас враховуючи істотну частку учасників концентрації у видобутку коксівного вугілля, а також проектних та виробничих потужностей (за підсумками 2017 – 2019 років), компаніям було запропоновано взяти на себе зобов’язання, які б могли усунути потенційно можливий негативний вплив на конкуренцію.

Компанія "Metinvest B.V." повідомила про готовність взяти зобов’язання, якими має бути обумовлено здійснення відповідної концентрації.





