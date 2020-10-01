Google представила нові смартфони Pixel

Корпорація Google провела презентацію двох нових смартфонів з підтримкою 5G.

Про це повідомляється в офіційному блозі Google.

Флагманський смартфон Pixel 5 отримав процесор Snapdragon 765G з підтримкою 5G. Об'єм оперативної пам'яті становить 8 гігабайт, вбудованої - 128 гігабайт. Смартфон оснащений безрамковий дисплеєм, вологозахистом і модулем для бездротової зарядки.

Ще однією відмінністю від лінійки попереднього покоління стала відсутність більшої моделі. Версія Pixel 5 XL не передбачена. Її роль виконує більш доступна модель Pixel 4a 5G.

Pixel 4A теж підтримує роботу мереж п'ятого покоління і має процесор і камери, як і у Pixel 5. У нього екран більший, ніж у флагмана, але при цьому 6 гігабайт оперативної пам'яті замість 8, акумулятор меншої ємності, немає вологозахисту і бездротової зарядки.

У молодшій версії на один мікрофон менше, корпус виконаний з полікарбонату. У той же час версія Pixel 5 виготовлена в корпусі з переробленого алюмінію і має захист відповідно до рейтингу IP68 і склом Corning Gorilla Glass 6. У Pixel 4a 5G є 3,5-міліметровий роз'єм для підключення навушників.

Продажі Pixel 5 і Pixel 4A з 5G почнуться з 15 жовтня в дев'яти країнах. Pixel 5 буде коштувати 699 доларів (близько 19,8 тис грн), Pixel 4A з 5G - 499 доларів (близько 14,1 тис грн).

Крім смартфонів, Google представила розумну колонку Nest Audio, яка на 75% голосніша за свою попередницю Google Home. Також корпорація показала ТВ-приставку Chromecast - вона показує відео з роздільною здатністю 4K при 60 кадрах в секунду.

Крім того, була представлена нова операційна система для телевізорів Google TV, яка підтримує пошук фільмів і шоу у різних стрімінгових сервісах.

Економічна правда