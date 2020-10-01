Залишки коштів в казні уряду за місяць скоротилися вдвічі
Четвер, 1 жовтня 2020, 10:40
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 жовтня 2020 року становили 21,275 мільярда гривень, що вдвічі менше в порівнянні з показником на 1 вересня.
Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби.
Місяць тому залишки на ЄКР становили 45,66 млрд грн. Роком раніше 1 жовтня залишки на ЄКР були майже втричі вищими - 61,61 млрд грн.
Нагадуємо:
Держказначейство постійно фінансує касові розриви Пенсійного фонду.
За 8 місяців 2020 року Пенсійний фонд збільшив борги перед Держказначейством на 16 млрд грн.
Економічна правда
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