У МВФ планують продовжити співпрацю з Україною, але не кажуть, коли чекати наступного траншу

Міжнародний валютний фонд планує продовжити співпрацю з Україною у рамках програми stand-by, але у МВФ не кажуть, коли чекати наступного траншу кредиту.

Про це у коментарі hromadske заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Дискусії стосовно виконання параметрів та показників кредитної програми тривають, дату початку роботи місії МВФ стосовно першого перегляду програми наразі ще не визначено", - розповів Люнгман.

Зазначимо, що від рішення місії МВФ залежатиме, чи отримає Україна другий транш кредиту та чи продовжиться співпраця з фондом загалом.

Зокрема, серед умов для отримання Україною грошей від фонду - завершення реформи митної і податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами у банківській системі тощо.

"Важливо щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано Меморандум про економічну та фінансову політику, і щоби зміст та часові рамки плану реформ були якомога зрозумілішими. Саме стосовно цих питань і тривають дискусії", - зазначив постійний представник МВФ в Україні.

Нагадуємо:

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

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