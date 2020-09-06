Новини вихідних: кредитний рейтинг та "Північний потік -2"

Про кредитний рейтинг. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "B" зі стабільним прогнозом.

Про "Північний потік -2". Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

Про УЗ. Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Державна регуляторна служба заблокувала рішення щодо вирівнювання вартості перевезень, через яке Ахметову довелося б платити більше.

Про ціну на газ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в жовтні буде коливатися від 4700 до 5000 гривень за тисячу кубометрів.

Про ембарго для Росії. Посол України в Німеччині Андрій Мельник зажадав ввести тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з РФ через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.