Посол України в Німеччині: потрібно ввести ембарго на поставки газу і нафти з РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зажадав ввести тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з РФ через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє DW.

За його словами для того щоб позбавити режим президента Росії Володимира Путіна "найважливішого джерела доходів".

Також на його думку, закриття проекту Північний потік - 2 недостатньо. Тому дипломат вимагає припинити всі європейські інвестиції в економіку РФ, оскільки замах на Навального - це "не тільки неприкрита загроза смерті всім критикам Путіна, але і удар в обличчя канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, федерального уряду і німецької громадськості, які були свідомо принижені".

Нагадуємо:

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації, – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.