Регулятор заблокував рішення по "Укрзалізниці", яким хотіли позбавити Ахметова вигоди — член наглядової ради

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Державна регуляторна служба заблокувала рішення щодо вирівнювання вартості перевезень, через яке Ахметову довелося б платити більше.

Про це він написав на своїй Telegram каналі.

Він пояснив, що в УЗ діють різні тарифи не тільки на перевезення вантажів, але і на перевезення порожніх вагонів, ціна при цьому залежить від того, що раніше везли у вагоні.

"Тобто, якщо їде порожній вагон після перевезення залізної руди, то тариф для нього чомусь повинен бути менше, ніж для порожнього вагона після зерна", - написав Лещенко.

За його словами, однією з антикризовим заходів УЗ була уніфікація тарифів: "почали з того, щоб отримати єдиний тариф на перевезення хоча б порожніх вагонів.

Для УЗ підвищення тарифів приблизно дало б такий результат: 4 мільярди за повні вагони плюс 400 мільйонів за порожні".

"Але регуляторна служба зірвала рішення. Замовником кампанії проти підвищення тарифів я називаю Ріната Ахметова. Він є головним вигодонабувачем від абсурдної ситуації, коли УЗ обслуговує його нижче собівартості ", - резюмував Лещенко.