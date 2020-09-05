Всі розділи
Укр / Рус

Шмигаль розповів скільки коштуватиме газ для населення в жовтні

Субота, 5 вересня 2020, 18:00
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в жовтні буде коливатися від 4700 до 5000 гривень за тисячу кубометрів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Це найнижча ціна за останні п'ять років, і це найнижчий рівень цін в принципі за час незалежності. Це вільний ринок, людина може вибирати постачальника.

Є конкуренція, і це сприяє зниженню ціни.  Звичайно, є сезонне поведінку цін на газ.  Взимку газ, природно, коштує дорожче, ми будемо платити за нього більше", - спрогнозував Шмигаль.

Скільки буде коштувати газ взимку, поки невідомо, все повинен відрегулювати ринок, зазначив Шмигаль.

"Однак після зимового підвищення ціни піде весняне і літнє падіння, і газ буде коштувати дешевше", - підкреслив прем'єр.

Читайте також: В Україні запрацював ринок газу для населення: що зміниться для споживачів

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Шмигаль газ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Шмигаль про фондовий ринок: Це пріоритет, ми будемо цим займатися 5 вересня 2020, 13:35
Плановий дефіцит проєкту держбюджету-2021 становить 6% ВВП - Шмигаль 4 вересня 2020, 19:24
Шмигаль: На сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10% 4 вересня 2020, 15:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!