Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "B" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "B" зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Рейтинги України відображають її макроекономічну політику, що заслуговує довіри, яка дозволила знизити інфляцію і звузити бюджетний дефіцит до викликаного коронавірусом шоку, а також історію міжнародної підтримки", - наголошується агентстві.

Серед слабких сторін, у Fitch виділили низьку зовнішню ліквідність при високих потребах у фінансуванні, пов'язаних із виплатами великих боргів, уразливий, хоча і вдосконалюваний банківський сектор, і слабкі показники корпоративного управління.

Агентство очікує, що інфляція до кінця 2020 року наблизиться до цільового показника НБУ 5%, у наступному складе 5,3%, а в 2022 році - 5,7%.

Fitch прогнозує, що дефіцит зведеного бюджету досягне 6,5% ВВП в 2020 році і поступово скоротиться до 5,4% ВВП в 2021 і 4,2% в 2022 році.

Нагадуємо:

Весною 2020 міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні "B" і погіршило прогноз за ним із "позитивного" до "стабільного". Падіння ВВП сягне 6,5%. відновлення у 2021-му році - 3,5%.