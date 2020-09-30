Новини 30 вересня: монети 25 копійок виводять з обігу, найбільшу баржу в Україні спустили на воду

Про зростання цін. У Мінекономіки прогнозують зростання інфляції на початку 2021 року.

Про виведення з обігу монет 25 копійок. Нацбанк з 1 жовтня 2020 року виводить з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти зразка випуску до 2003 року.

Про найбільшу баржу. В Ізмаїлі добудували несамохідну 128-метрову баржу для Світловодського річкового терміналу, яку 29 вересня спустили на воду. Це найбільша баржа, побудована в історії незалежної України.

Про ігнор російського авіапрому. Ряд іноземних постачальників обладнання для російського громадянського авіапрому останнім часом відмовились від співпраці з Москвою.

Про житло в столиці. Ціни на однокімнатні квартири у Києві стартують від 35 тисяч доларів у Деснянському і Святошинському районах та досягають 108 тисяч доларів у Печерському.

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Питання на 500 мільйонів: як держава планує зупинити таємне списання грошей із смартфонів

Влада хоче ефективніше захищати абонентів мобільних операторів від несанкціонованого підключення контент-послуг. ЕП ознайомилася із запропонованими змінами і вислухала операторів.