Мінекономіки прогнозує ріст інфляції на початку наступного року

У Мінекономіки заявили, що у серпні 2020 року споживчі ціни, як і очікувалось, і далі сезонно знижувались, але у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%, при цьому у відомстві прогнозують ріст інфляції на початку 2021 року.

Про це йдеться у Огляді інфляції за серпень, який підготувало Мінекономіки.

"У серпні 2020 року, як і очікувалося, споживчі ціни й далі сезонно знижувалися. За підсумком місяця дефляція становила 0,2% (дефляція в липні – 0,6%). Проте в річному розрахунку зростання цін дещо прискорилося до 2,5% (2,4% у липні), що, переважно, стало наслідком серпневого підвищення вартості комунальних послуг (через значне подорожчання природного газу на 37,7%).

Водночас зростання цін із початку року становило 1,2% та було рекордно низьким для реалій останніх років". - йдеться в огляді.

"На даний час, незважаючи на певне пом'якшення, з точки зору попередження інфляційних ризиків, політики НБУ, цінова динаміка знаходиться в прогнозованому тренді (5,9% на кінець року) і відповідає загальній тенденції позитивного розвитку економіки.

У подальшому варто очікувати, що процес поступового насичення економіки грошима з метою її пожвавлення, очевидно, сформує більш вагомий тиск на цінову динаміку в результаті накопичувального ефекту, який, швидше за все, суттєво проявиться лише на початку наступного року", - додали в Мінекономіки.

Нагадаємо:

У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

У річному вимірі інфляція за підсумками червня прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. - у другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року), прогнозують у НБУ.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Економічна правда