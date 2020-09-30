"Без оголошення санкцій": закордонні компанії відмовляються поставляти системи для літаків РФ

Ряд іноземних постачальників обладнання для російського громадянського авіапрому останнім часом відмовились від співпраці з Москвою.

Про це заявив директор департаменту радіоелектронної промисловості Мінпромторгу Росії Василь Шпак, передає Інтерфакс.

"Наші іноземні партнери, які постачають готові системи для наших літаків, хтось гласно, хтось негласно поінформували наших авіабудівників, що ні за діючими контрактами, ні за новими контрактами взаємин з нашими авіабудівниками продовжувати не будуть", - сказав Шпак журналістам на форумі "Мікроелектроніка-2020".

"За фактом без оголошення санкцій вони сказали про те, що системи більше поставляти не будуть. Таким чином намагаються просто зупинити наше цивільне авіабудування", - додав він.

Які саме системи не будуть поставлятися і будь літаків торкнулися обмеження, Шпак не уточнив.

Надалі, за його словами, обмеження можуть торкнутися мікроелектроніки.

"Інтерфакс" поки не має в своєму розпорядженні коментарі "Ростеху" і підприємства, що входить у нього - "Об'єднаної авіабудівної корпорації".

З проблемами через відмову західних партнерів продовжувати співпрацю раніше зіткнувся проект середньомагістрального літака МС-21.

Санкції США щодо російської компанії "Аерокомпозіт" спричинили припинення імпорту композиційних матеріалів для створення цього літака.

Новим постачальником компонентів пізніше був обраний завод "Росатома" в ОЕЗ "Алабуга".

Проте, старт серійного виробництва МС-21 був в черговий раз відкладено, за останніми офіційними даними він очікується в кінці 2021 року.