НБУ з 1 жовтня виводить з обігу монету 25 копійок і частину банкнот

Нацбанк з 1 жовтня 2020 року виводить з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти зразка випуску до 2003 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанови правління НБУ, які набирають чинності з 1 жовтня.

Відповідні монети і банкноти до 30 вересня 2021 року можна буде безкоштовно обміняти у всіх банках країни, а до 30 вересня 2023 року - в Нацбанку, Ощадбанку, Приватбанку, Райффайзен Банку Аваль та ПУМБ.

Нагадаємо:

Нацбанк пояснює, що монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, що відбулося торік.

Також Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

Банкноти старого зразка, введені у обіг до 2003 року, уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу.

Отже з 1 жовтня 2020 року усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот – до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки.

Економічна правда