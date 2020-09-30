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Найбільшу баржу в Україні добудували та спустили на воду

Середа, 30 вересня 2020, 11:44
 

ТОВ СП "Дунайсудносервіс" спільно з "Дунайсудноремонт" в Ізмаїлі добудували несамохідну 128-метрову баржу D-6000 для Світловодського річкового терміналу, яку 29 вересня спустили на воду.

Про це повідомляє прес-служба СП "Дунайсудносервіс" у Facebook.

Зазначається, що це найбільша баржа, побудована в історії незалежної України.

 
 

Довжина баржі типу "річка-море" - 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м. 

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що в Ізмаїлі спустили на воду 128-метрову баржу D-6000, але після ще виконали низку добудівних робіт, зокрема, установку люків, нанесення фірмової символіки власника судна і фарбування всередині трюмів.

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Економічна правда

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Економічна правда
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