Найбільшу баржу в Україні добудували та спустили на воду

ТОВ СП "Дунайсудносервіс" спільно з "Дунайсудноремонт" в Ізмаїлі добудували несамохідну 128-метрову баржу D-6000 для Світловодського річкового терміналу, яку 29 вересня спустили на воду.

Про це повідомляє прес-служба СП "Дунайсудносервіс" у Facebook.

Зазначається, що це найбільша баржа, побудована в історії незалежної України.

Довжина баржі типу "річка-море" - 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що в Ізмаїлі спустили на воду 128-метрову баржу D-6000, але після ще виконали низку добудівних робіт, зокрема, установку люків, нанесення фірмової символіки власника судна і фарбування всередині трюмів.

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Економічна правда