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Скільки зараз коштує житло в столиці — дослідження

Середа, 30 вересня 2020, 17:00
 

Ціни на однокімнатні квартири у Києві стартують від 35 тисяч доларів у Деснянському і Святошинському районах та досягають 108 тисяч доларів у Печерському.

Про це свідчить аналітика OLX Нерухомість з початку літа по першу половину вересня 2020.

Зазначається, що найбільше за рік житло подорожчало в Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому, а єдиним районом, де подешевшало, став Шевченківський.

"З початку літа до середини вересня найвигідніші однокімнатки продавали в Деснянському та Святошинському районах - в середньому по 35 тисяч доларів.

Водночас, якщо в першому з 2019 року ціни зросли незначно - на 8%, то стати власником однокімнатного житла у Святошині вийде на 25% дорожче. Найменше змінилися розцінки на Солом'янці - однокімнатки подорожчали лише на 2% і тепер продаються по 39 тис доларів", - йдеться у прес-релізі.

На Оболоні на вторинному ринку однокімнатні квартири у середньому коштують 43 тис доларів, у Дніпровському - 45 тис доларів.

Трохи дорожчі однокімнатки в Подільському районі - по 46 500 доларів, тут ціни за рік зросли на 16%.

 

"Дарницький же не лише активно забудовується, але й вартість житла тут вже точно не стоїть на місці - якщо торік однокімнатну квартиру можна було купити в середньому за 40 400 доларів, то зараз уже за 51 500 доларів.

Двокімнатки на вторинному ринку столиці зараз стартують від 48 200 доларів в Деснянському районі, правда, пропозицій тут найменше - приблизно 1,1 тис. Купити двокімнатну квартиру у Святошині можна в середньому за 51 тис доларів - на 20% дорожче, ніж торік. Четвірку районів з найбільш бюджетними двокімнатками закривають Дніпровський і Солом'янський - тут їх продають по 56 тис доларів", - зазначили в OLX Нерухомість.

Купити двокімнатну квартиру на Оболоні можна в середньому за 57 900 доларів, у Подільському - за 65 800 доларів.

Найдешевше можна придбати трикімнатні квартири у Деснянському районі (по 60 тис доларів), у Святошинському - по 65 тис доларів.

"У Дарницькому районі на вас чекають понад 2,5 тис варіантів із середньою ціною 92 тис дол.  Торік трикімнатну квартиру тут можна було придбати на 19% дешевше. Голосіївські трикімнатки вже з шестизначною сумою - приблизно 110 тис дол, пропозицій же з початку літа до середини вересня було майже 1,6 тис", - йдеться у дослідженні.

При цьому, трикімнатка на Печерську за ціною практично дорівнює двом в Шевченківському - за неї просять приблизно 234 тис дол.

Економічна правда

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житло нерухомість Київ

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