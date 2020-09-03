Шевченко розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш

Національний банк найближчим часом очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду та черговий транш до кінця 2020 року.

Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко під час брифінгу щодо монетарної політики.

"Ми очікуємо найближчим часом місію МВФ та плануємо до кінця року ще отримати гроші від МВФ", - заявив він.

Також Шевченко нагадав, що основним припущенням макропрогнозу Нацбанку є продовження співпраці з МВФ.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд планує продовжити співпрацю з Україною у рамках програми stand-by, але у МВФ не кажуть, коли чекати наступного траншу кредиту.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

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Економічна правда