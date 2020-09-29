Новини 29 вересня: податкова амністія, фіскальна служба і МВФ, витрати на армію

Про податкову амністію. Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців. Основна ставка складе 5%.

Про фіскальну службу і МВФ. Незважаючи на домовленості з МВФ, Україна не встигне ліквідувати Державну фіскальну службу (ДФС) до кінця 2020 року.

Про витрати на армію. У серпні Міністр оборони поскаржився прем’єр-міністру Денису Шмигалю на те, що Міністерство фінансів запропонувало встановити граничні витрати військовому відомству на 2021 - 2023 роки на рівні менш, ніж 3% ВВП.

Про Бюро економічної безпеки і СБУ. Голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев заявив, що згідно законопроєкту про створення Бюро економічної безпеки, СБУ все таки не буде займатися економікою, як про це раніше повідомляв заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Про пасажирські перевезення УЗ. Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак планує зробити пасажирські перевезення беззбитковими шляхом переговорів щодо компенсації вартості проїзду пільговиків.

Ви хочете дізнатися більше?

Голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак: Я не збираюся воювати з великим бізнесом. Я покажу їм вигоди

Керівник компанії-монополіста розкрив деталі свого трудового контракту, розповів, коли пасажирські перевезення стануть беззбитковими та чому "Укрзалізниці" не можна залізати в борги ще глибше, та хто увійде в його команду.

На широку ногу. Хто оплатить сотні мільярдів дефіциту бюджету

Кожна п'ята гривня, яку уряд планує витрати з державного бюджету наступного року, буде взята в борг. Чи зможе Україна пережити 2020 рік та звідки братиме гроші на фінансування дефіциту в майбутньому?