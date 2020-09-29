Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби

Не дивлячись на домовленості з МВФ, Україна не встигне ліквідувати Державну фіскальну службу (ДФС) до кінця 2020 року.

Про це заявив в інтерв'ю LIGA.net в.о. глави ДФС Сергій Солодченко.

"Чисто податкову міліцію до кінця року ліквідувати можливо. Всю ДФС – будуть складності", – зазначив Солодченко.

За його словами, ДФС – правонаступник багатьох великих структур, наприклад, Міністерства доходів і зборів, тому для ліквідації потрібен час.

"У нас є чимало людей, які перебувають у відпустках із догляду за дитиною, є майно, яке треба передавати, зокрема мова йде про окуповані території, питання передачі озброєння, конфіскату. Всі ці моменти вимагають значного часу і дотримання певних процедур", – підкреслив Солодченко.

Він зазначив, що зараз у структурі ДФС залишилася тільки податкова міліція, а також адміністративний персонал: кадри, бухгалтерія тощо.

"Загалом у ДФС працює близько 5000 осіб. З ліквідацією всіх співробітників звільнять", – зазначив глава служби.