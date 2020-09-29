Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова амністія в Україні

Відповідно до законопроєкту, який найближчим часом мають зареєструвати у Верховній Раді, податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців. Основна ставка складе 5%.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Економічній правді", яке вийде незабаром.

"Концепт амністії повністю узгоджений. Тепер все залежить тільки від Офісу президента", - сказав він.

"Параметри амністії: 5% - загальна ставка, 9% - підвищена ставка на активи, які знаходяться за кордоном, 18% на готівку", - пояснив Гетманцев.

За словами депутата, законопроєкт, у розробці якого він брав участь, передбачає, що термін, протягом якого платники податків зможуть легалізувати свої кошти, складе 9 місяців: "Ми хочемо її закінчити у 2021 році", - додав голова профільного комітету Ради.

На його думку, стимулом показати у декларації своє справжнє майно та реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією та плану протидії розмиванню бази оподаткування (BEPS).

Крім цього, законопроєктом передбачено, що декларації, які платники податків оприлюднять в межах податкової амністії, не можна буде використовувати у суді в якості доказів в інших справах.

Нагадаємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про податкову аміністію подали в Офіс президента ще в липні, зараз тривають дискусії - за словами міністра, це має бути саме президентське питання.

Ярослав Вінокуров, ЕП