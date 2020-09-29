Міністр оборони поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію

У серпні Міністр оборони поскаржився прем’єр-міністру Денису Шмигалю на те, що Міністерство фінансів запропонувало встановити граничні витрати військовому відомству на 2021 - 2023 роки на рівні менш, ніж 3% ВВП.

Про це йдеться в листі Міністра оборони Андрія Тарана на уряд, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

"Міністерством фінансів доведено граничні обсяги видатків проєкту державного бюджету на 2021 рік для Міністерства оборони у сумі 112,3 млрд грн (або 2,5% ВВП), що на 3,8 млрд грн нижче ніж затверджені бюджетні призначення поточного року. Це є найнижчий показник за останні роки", - скаржився Таран.

Міністр оборони додав, що в наступні роки цей показник має тенденцію до зниження: у 2022 році - 2,33% ВВП, а у 2023 році - 2,26% ВВП.

У листі Таран наголосив, що скорочення Мінфіном витрат на армію під час збройного конфлікту не буде сприйнято суспільством та у військовому середовищі.

Слід зазначити, що лист Тарана вплинув на перегляд проєкту бюджету на 2021 рік. В останній версії документу, що оприлюднений на веб-порталі Верховної Ради, на Міноборони передбачені витрати в сумі 117,5 млрд гривень. Хоча і така сума є меншою від витрат Міноборони цього року.

Нагадуємо:

Нардепи від різних фракцій та груп розкритикували проект бюджету-2021, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Також у суспільстві критикували плани збільшити видатки на Офіс президента та МВС, але зменшити кошти Міністерству оборони.

Через критику головного кошторису країни, відбілювати бюджет взявся особисто голова Офісу президента Андрій Єрмак, який заявив, що бюджет на 2021 рік збалансований, хоч Міністерству оборони й дістанеться на 127 мільйонів менше.

Економічна правда