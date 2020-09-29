Новий голова УЗ розповів, що буде з пасажирськими перевезеннями

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак планує зробити пасажирські перевезення беззбитковими шляхом переговорів щодо компенсації вартості проїзду пільговиків.

Про це заявив сам Жмак в інтерв'ю Економічній правді.

"[Беззбитковість пасажирських перевезень] в першу чергу буде досягатися укладенням публічних договорів з тими сторонами, які зацікавлені в пасажирських перевезеннях. І щоб це здійснювалося не постфактум, тобто відшкодування за перевезення пільговиків відбувалось через рік після того, як залізниця ці послуги надала", - заявив очільник УЗ.

За словами Жмака, наразі заборгованість по пільговиках тільки Міносвіти наближається до мільярда гривень. На думку голови залізничного монополіста, якщо ці борги будуть погашені, з'явиться можливість зробити пасажирські перевезення "хоча б беззбитковими".

"Серед необхідних кроків – укладання публічних договорів, оптимізація, пріоритет електропоїздам з сидячими місцями і оптимізація руху", - заявив Жмак.

Непрофільні для УЗ напрями будуть віддані на аутсорс.

"Звичайно, треба покращувати і сервіс, і інше, але, в першу чергу, ми маємо позбутися тих бізнесів, які для нас не є профільними. Чому в складі "Укрзалізниці" є пральня? Це не наша експертиза! Наша експертиза – це локомотиви, колія, диспетчеризація. Пральня – це чисто аутсорсингові послуги, тому відповідальність за такий напрямок – це перший приклад, на який завжди вказують: білизна мокра, сира, брудна, із запахом", - скаржиться очільник УЗ.

Жмак також повідомив, що напрям пасажирських перевезень очолить Олександр Перцовський.

Детальніше читайте за посиланням: Голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак: Я не збираюся воювати з великим бізнесом. Я покажу їм вигоди

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Керівник філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Максим Міняйло написав заяву про звільнення.

Економічна правда