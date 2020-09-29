Гетманцев про створення Бюро економічної безпеки: зради немає, СБУ не займатиметься економікою

Голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев заявив, що згідно законопроєкту про створення Бюро економічної безпеки, СБУ все таки не буде займатися економікою, як про це раніше повідомляв заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Дякую колезі Железняк за пильність, проте в законопроекті БЕБ ніякої зради немає.

Комітетом було підтримано виключити всі норми, що стосуються розслідувань у сфері економіки у всіх галузевих законах, які зачіпають компетентні функції СБУ.

Діяльність підрозділів суворо обмежена, функціональним набором, що залишився.

Отже, все ок. СБУ не займається економікою, як і обіцяли", - пише він.

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Нагадаємо:

Як повідомляв нардеп Железняк, податковий комітет ВРУ на засіданні 28 вересня, розглядаючи законопроєкт про Бюро економічної безпеки до 2 читання, не зміг підтримати одну з головних вимог бізнесу - знизити вплив правоохоронних органів на бізнес.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки" - правоохоронний орган, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Також законопроєкт пропонує забрати в СБУ повноваження щодо розслідування економічної злочинності.

Законопроєкт передбачає перехідний період, щоб уникнути колапсу в системі: кримінальні провадження буде передано Генеральній прокуратурі, а потім до нового органу, який розпочне свою діяльність, коли в його штаті буде 30% працівників.





