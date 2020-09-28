Новини 28 вересня: УЗ без Deutsche Bahn, електросамокати та зниження ставок у банках

Про Deutsche Bahn. Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що наразі не бачить можливості та сенсу залучати до співпраці якихось іноземних фахівців.

Про електросамокати. У компанії Bolt, яка 7 серпня почала роботу прокату електросамокатів у Києві, заявили, що попит був значно більший, ніж очікували, а втрачених самокатів значно менше 1%.

Про тютюновий ринок. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Про банки. За останні два тижні процентні ставки за депозитами опустилися для всіх валют. Знизили ставки 6 банків з 26 досліджуваних

Про Зеленського. Херсонський держзавод "Палада", який будує ремонтні доки і причали, виграв тендери Міноборони на будівництво причалу - у серпні директор заводу скаржився президенту Володимиру Зеленському на відсутність держзамовлень, а той телефонував заступнику міністра оборони.

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Електросамокати Bolt у Києві: про бізнес-модель, конфлікт з Кличком, пошкоджені бампери автівок та страховку

Скільки коштує новий проєкт Bolt з прокату електросамокатів, з чого почалася війна сервісу з київською вадою та як користуються новою послугою українці.