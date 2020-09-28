НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Про це відомства повідомило на запит "Ліги антитрасту".

НАЗК надішле звернення до Міністерства юстиції з пропозицією включити зазначену постанови до плану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

Крім того, Антимонопольний комітет та Міністерство внутрішніх справ на запити "Ліга антитрасту" повідомили, що зазначений проєкт постанови до них на погодження також не надходив .

Попри те, що Міністерство фінансів у листі на Уряд зазначило про необхідність погодження проєкту постанови з АМКУ .

"Зазначеною постановою фактично легалізується монопольне становище компанії "Тедіс" на ринку оптової реалізації тютюнових виробів", - вважують у "Лізі антитрасту".

Постанова була прийнята на засіданні уряду 9 вересня, після внесення цього питання з голосу в порядок денний заступницею Міністра економіки.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів створює Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Критеріям його відбору фактично відповідає тільки ТОВ "Тедіс Україна", яка вже була оштрафована Антимонопольним комітетом за зловживання своїм монопольним положенням.