У Bolt розповіли про перші підсумки роботи прокату електросамокатів у Києві

У компанії Bolt, яка 7 серпня почала роботу прокату електросамокатів у Києві, заявили, що попит був значно більший, ніж очікували, а втрачених самокатів значно менше 1%.

Про це розповів регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний в інтерв'ю Економічній правді.

"Скажу, що попит був значно більший, ніж ми очікували. Ми розуміли, що це новий сервіс для міста і попит буде вищий, ніж зазвичай є в європейських країнах, але не думали, що настільки. Ми перші прийшли на ринок, прийняли на себе ризики і отримали перші результати і їх цінність настільки висока, що не всім я можу поділитися.

Єдине можу сказати, що ми сильно і приємно здивовані акуратністю і порядністю містян. Втрачених самокатів значно менше 1%. Це унікальний показник для, мабуть, всіх наших ринків, навіть досить таких розвинених країн", - зазначив Потічний.

За його словами, середня тривалість поїздок по часу і по пробігу - близько 6 кілометрів в середньому і 20-25 хвилин триває поїздка.

У Bolt додали, що переважна частина поїздок має характер прогулянки.

На питання, скільки компанія наразі інвестувала у проєкт, Потічний відповів:

"Тут основна інвестиція – це, власне, самокати і податки. Самокати коштують 500 євро, плюс вартість їх доставки в Україну. Крім того, ми їх завезли в українську компанію, заплатили одразу 20% ПДВ, ввізне мито 10% і ще акциз близько 5%.

Ми тільки місяць тому запустили бізнес, поки що важко говорити про окупність".

Детальніше читайте в інтерв'ю: Електросамокати Bolt в Києві: про бізнес-модель, конфлікт з Кличком, пошкоджені бампери автівок та страховку

Економічна правда