Електросамокати Bolt в Києві: про бізнес-модель, конфлікт з Кличком, пошкоджені бампери автівок та страховку

Скільки коштує новий проєкт Bolt з прокату електросамокатів, з чого почалась війна сервісу з київською вадою та як користуються новою послугою українці в перші місяці.

Минуло більше місяця з моменту запуску в Києві естонським сервісом таксі Bolt послуги з прокату електросамокатів.

ЕП зустрілась з регіональним менеджером Bolt в Україні Тарасом Потічним, щоб детальніше його розпитати про перші підсумки діяльності, причини конфлікту з київськими чиновниками, ризики проєкту і деталі бізнес-моделі.

В інтерв’ю Потічний, зокрема, розповів чи здатен бізнес з прокату електросамокатів повернути інвестиції, які ризики існують в цьому бізнесі, чому сервіс поки що нічого не платить в бюджет міста, яку кількість електросамокатів з сервісів прокату здатен "перетравити" Київ, куди і як далеко їздять користувачі, що буде робити сервіс взимку і багато іншого.

Про конфлікт з КМДА

— Чому запуск сервісу прокату електросамокатів Bolt розпочався з публічного конфлікту з Київською міською адміністрацією?

— Насправді ми повідомили КМДА про наміри і бажання запустити сервіс прокату ще минулого року. І перший контакт з міською владою відбувся наприкінці минулого року, коли ми надіслали в мерію на ім’я, в тому числі, Віталія Кличка листа з повідомленням про те, що ми збираємося запустити сервіс. І досі офіційної відповіді так і не отримали.

До цього листа і після нього ми багато разів публічно заявляли про намір запустити прокат електросамокатів. Ця інформація широко була розповсюджена у ЗМІ, тому вважати, що ми про це когось не повідомили неправильно. Ми вели переговори з КМДА, але, на жаль, вони не мали ефективного продовження.

— З ким ви безпосередньо спілкувалися в КМДА?

— З досить великою кількістю різного рівня чиновників. З ними в основному спілкувалися ми не на пряму, а за допомогою наших консультантів. Враховуючи те, що в нас не було офіційної відповіді, ми просили консультантів провести діалог.

Але на той момент в КМДА як і всюди був карантин, тому, на жаль, діалог не склався конструктивно і ми прийняли рішення запустити сервіс, розуміючи, що правила безпеки руху на персональному легкому електротранспорті не закріплені на законодавчому рівні в Україні.

Це не перший випадок в Україні та, мабуть, і в світі, коли прогрес переганяє законодавство: коли спочатку з’являється новий сервіс, бізнес, продукт, технологія, а потім він описується законодавчо.

Регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний фото bolt

— Чому Nextbike, київський сервіс прокату велосипедів, зміг на законних підставах домовитися про оренду міської інфраструктури, а ви ні?

— Є значна різниця в виді бізнесу. Якщо прокат велосипедів це визначені земельні ділянки, які бізнес, скажімо так, орендує, то в нашому випадку відсутні постійні станції прокату електросамокатів. Наявність таких станцій в принципі не передбачена нашою бізнес-моделлю.

В прокаті велосипедів бізнес-модель така, що ви мусите взяти велосипед на одній із станцій і залишити його на одній із станцій. Відповідно є можливість ці станції юридично оформити. В нашому випадку це неможливо, адже самокат можна взяти в різних місцях і залишити в різних місцях.

В нашому бізнесі ця операційна діяльність дуже динамічна, оскільки ми навіть інколи протягом дня підвозимо самокати на певні локації, бо розуміємо, що там буде попит і людям треба буде звідти виїжджати.

Ми запропонували міській владі діалог щодо правильного, на наш погляд, оформлення цього виду бізнесу. Адже підхід, який використовується для прокату велосипедів, не підходить для бізнесу з прокату електросамокатів. Зараз триває діалог і я впевнений, що в якийсь момент ми знайдемо правильний підхід.

— З яким департаментом КМДА?

— Ми спілкуємося зі всіма профільними департаментами. Це і транспортний, і благоустрій, і інвестиційний, тобто всі, які потенційно мають стосунок до цього бізнесу. Протягом останніх місяців у нас були особисті зустрічі з широким колом представників департаментів.

— В чому зараз полягають протиріччя між Bolt і КМДА?

— Насправді зараз як таких протиріч немає. Ми дійшли до консенсусу з того приводу, що це справді новий продукт, новий проєкт, сучасна технологія, яка потребує підтримки і розвитку в місті. Але ми розуміємо водночас, що потрібно дбати про безпеку. Тому ми доопрацювали разом з КМДА правила користування електросамокатами, паркування і зараз беремо активну участь в появі проекту закону щодо цього виду транспорту.

— Ви зараз сплачуєте кошти в міський бюджет за те, що здійснюєте бізнес на території міста?

— Наразі ні.

— Збираєтесь сплачувати?

— Ми шукаємо ефективну модель, яка б це регулювала. Як тільки ми її знайдемо, ми обов’язково врегулюємо це питання. Насправді прокат електросамокатів досить складний операційний бізнес.

Можливо, ви чули про те, що протягом карантину дуже велика кількість міжнародних великих компаній зі значними інвестиціями закрили бізнес з прокату електросамокатів на десятках ринків. Все через те, що не змогли витримати натиски операційної діяльності і низькі прибутки.

Тому бізнес з масової оренди самокатів не передбачає великої маржинальності та швидкої окупності і часто є придатковим бізнесом до іншого бізнесу.

Це бізнес чи маркетинг для сервісу таксі Bolt?

— Я правильно розумію, що взагалі бізнес з прокату самокатів Bolt – це виключно маркетинг (самокати Bolt потрібно замовляти з додатку Bolt, який призначений для виклику таксі, ЕП), який допомагає просувати ваш основний сервіс – службу таксі Bolt?

— Я це називаю соціальним проектом для міста, принаймні в цьому сезоні. Мені особисто було боляче і неприємно бачити, коли подорожуючи світом, Європою я маю можливість поїхати на зустріч, чи просто швидко, зручно, екологічно подивитися місто, а в Києві не можу, не можу і все.

Я розумів, що ніхто не зайде з великих гравців з цим бізнесом в Україну, бо дуже великі потенційні ризики. Ми вирішили прийняти ці ризики і запустили цей соціальний проект.

— Які три головні ризики ви можете визначити?

— До запуску ми визначали кілька ризиків. Перш за все, це ризик вандалізму, який унеможливлює цей бізнес у багатьох містах світу. По-друге, це ризик несприйняття користувачем. В деяких містах це теж буває. Наприклад, в Парижі людям більше подобається їздити на велосипедах чи скутерах. Є азіатські країни, де використовують зовсім інші види мікротранспорту.

Ну, і звичайно, ризик несприйняття з боку громадських організацій чи державних інституцій, власне, частково з яким ми зіштовхнулись. Ми усвідомлювали, що цей вид транспорту не описаний законом при тому, що на вулицях Києва люди вже роками використовують електросамокати в якості особистого виду транспорту.

— Які ризики виправдалися, окрім регуляторного, про що ми вже знаємо?

— Насправді всі вони не мали негативного впливу. Сприйняття сервісу містянами було набагато більшим та кращим, ніж ми очікували. Щодо вандалізму ми теж приємно здивувались.

— Що потрібно в першу чергу врегулювати на законодавчому рівні стосовно використання електросамокатів на вулицях міста?

— Якщо ми коментуємо поданий у Верховну Раду законопроєкт (законопроєкт №3023), то важливим є те, що цей вид транспорту взагалі фіксується в правилах дорожнього руху як транспортний засіб. Фіксується не лише цей вид транспорту, а й інші схожі на нього, я говорю про гіроскутери, моноколеса і таке інше.

Додатково описується те, де повинен використовуватися цей вид транспорту. Наразі написано про можливість користування лише на велодоріжках та автомобільних дорогах. Наша позиція загалом підтримуюча в цьому плані, але в даний момент не в українських містах.

Ми вважаємо, що інфраструктура міста ще не готова до такого жорсткого і правильного насправді регулювання. Ми повинні дати користувачам на значний період часу можливість за певних обмежень по швидкості користуватися і пішохідними зонами.

— Скільки людей зайнято в проекті Bolt з оренди самокатів?

— Всередині компанії основний відділ знаходиться в Естонії, це відділ розробки, відділ технічної підтримки. В Україні знаходиться досить невеликий операційний відділ, який буквально складається з кількох людей. Звичайно, є відділ підтримки користувача. В ньому працюють ті ж люди, які підтримують користувачів в інших сервісах.

Операційну технічну роботу виконують локальні підрядники. Щодня задіяно близько 15 людей в усьому логістичному ланцюзі обслуговування самокатів.

— Скільки у вас самокатів?

— Було імпортовано 500 штук. Операційний бізнес так побудований, що завжди є частка самокатів, які знаходяться в ремонті чи проходять технічне обслуговування. Завжди є частка, умовно кажучи, запасних самокатів про всяк випадок. Тому з 500 штук на вулицях містах щодня знаходиться 60-70% самокатів.

— Електросамокати якого виробника ви використовуєте, яка їх максимальна швидкість, запас ходу, час заряджання?

— Це самокати Zimo S1. Вони мають максимальну швидкість 25 км/год, заряджаються близько 6 годин до повної зарядки, запас ходу складає 40 км. Ми маємо можливість технічно обмежувати запас ходу для того, щоб цей самокат, наприклад, довше передавав сигнал. Якщо я не помиляюся, ми обмежуємо запас ходу до 35 км.

— Прокат поки що діє лише в центрі міста?

— Так, на підставі нашої міжнародної практики ми визначили певне співвідношення площі і щільності населення міста до кількості самокатів, які на певній площі потрібно виставляти.

До цього співвідношення додаються коефіцієнти, які залежать від кількості і протяжності пішохідних вулиць, кількості і площі парків, скверів. Ми все це розраховуємо і створюємо мапу, в межах якої можна пересуватися нашими самокатами.

Другий формат зони більший за площею. Там можна користуватися самокатом, але не можна залишати. Такий тип зони потрібен, оскільки бувають певні локації, куди людям цікаво доїхати, але ми розуміємо, що зазвичай люди там не залишаються.

У разі переміщення в третій радіус дії сервісу самокат зупиняється.

Про конкуренцію

— Як ваш перший конкурент в Києві зміг удвічі зменшити вартість розблокування самокату у порівнянні з вами (15 грн проти 29 грн) і чому вони пропонують меншу вартість хвилини прокату (2,5 грн/хвилина проти 2,9 грн/хвилина)?

— Важко першим запускати такий продукт. Ми розуміли, що наш приклад відкриє двері багатьом сервісам. Я впевнений, що наступного року ми побачимо досить велику кількість міжнародних і локальних компаній, які теж захочуть спробувати цей бізнес в Києві.

Електросамокат сервісу прокату Kiwi — першого конкуренту Bolt в Києві. Набережне шосе ФОТО АВТОРА

Щодо ціни, то я завжди проти якихось порівняльних таблиць. Я за те, щоб кожен користувач сам визначив, чи готовий він платити за той сервіс, який він отримує.

Сьогодні ми бачимо, що кількість замовлень жодним чином не змінилась. Нас це наводить на два висновки. Перший: об’єм ринку набагато більший, ніж кількість самокатів. Я вже раніше казав, що Києву потрібно мабуть разів в 10 більше електросамокатів, ніж є зараз.

Другий: люди самі вибирають найкращій сервіс. Є досить велика палітра різного роду характеристик і софтових і хардових. Ми бачимо, що люди повертаються до нашого продукту. Тому конкуренції ми не боїмось.

— Чи застраховані користувачі вашого сервісу з прокату самокатів?

— Ми розуміли, що більшість користувачів спробують вперше цей вид послуги. Ми знали, що можуть бути якісь ризики, пов’язані з травмуванням. Тому ми застрахували самого користувача в разі травмування, і застрахували третіх осіб, які зазнали збитків у разі вини користувача.

Наприклад, ви в’їхали в чийсь бампер по дорозі. Страховка це покриє. Загальна сума страховки становить 150 тис грн на кожну поїздку з моменту розблокування до моменту блокування.

— Вже були страхові випадки?

— Дуже мінімальні. Наше страхування покриває навіть синець. Якщо ви підете, наприклад, в приватну клініку і отримаєте чек, що вас оглянув терапевт і ми бачили, що у вас перед тим була поїздка, ви сфотографували пошкодження, ми компенсуємо вам цю консультацію. Щодо страхових випадків були якісь мінімальні речі, тобто жодних серйозних травмувань не було.

— Чи вважаєте Nextbike своїм конкурентом?

— Ми їм конкурент. Вони нам – ні. Але це добре, коли у людей є вибір. Наприклад. На вулиці поряд стоять велосипед і електросамокат. По-перше, чи вмієте ви користуватись велосипедом? Ні.Ви навчитесь цьому за 5 хвилин? Ні.

Навчитесь за 5 хвилин їхати на скутері? Я вже випробував на десятках людей, 99% – так. Більшість із них стали і поїхали, хоча ніколи в житті цим не користувались.

Далі, куди вам треба доїхати? Там є паркувальне місце велосипедів? Тому що лише в такому місці можна залишити велосипед. Самокат можна залишити будь-де. Тому питання зручності і мікромобільності тут абсолютно прибирає конкуренцію для нас.

— Електросамокат можна залишити будь-де, а для велосипедів є спеціальні стоянки. Цей факт засновник Nextbike визначив як недолік самокатів, бо місто буде захаращено електросамокатами. Ви з цим згодні? Наприклад, у Парижі самокати валяються будь-де, їх кидають у річки.

— Якщо взяти для прикладу Париж, то там велосипеди також можна на деревах знаходити. Тому я не вважаю, що це аргументована позиція. Будь-що можна зіпсувати і зламати. Звичайно, все можливо, але це однозначно конкурентна перевага.

Бо велосипед ви не можете залишити будь-де з кількох причин: по-перше, він великий і громіздкий, він заважатиме проходу пішоходів. По-друге, логістично збирати з кожного перехрестя або дуже дорого, або взагалі неможливо, тому вимушені якимось чином виправдовувати своє логістичне рішення.

— Як у вас відбувається балансування самокатів і підзарядка?

— Ми зараз знаходимося на першому етапі запуску в місті. Тому щодня о шостій ранку ми поступово виставляємо всі самокати і щовечора після 9 години їх збираємо. Після цього інспектуємо самокати, миємо, знезаражуємо, ремонтуємо, заряджаємо і зранку знов виставляємо. Звичайно, це виглядає як досить складний і дорогий операційний бізнес.

— Здається дуже дорогий.

— Це не про заробіток і це коли 500 самокатів. Коли їх буде 5 тисяч, ми їх будемо збирати тільки тоді, коли вони розрядились або, наприклад, коли якась зона дуже сильно ними заповнена, бо всі приїхали до станції метро, а там дивимось стоїть 50 самокатів. Їх треба знову вивести в зони попиту. Це зовсім інша логістика, зовсім інший підхід. Але наразі на цій кількості відбувається ось такий підхід.

Перші підсумки діяльності

— Ви почали роботу 7 серпня, чи можете розказати про перші підсумки діяльності проєкту? Скільки поїздок здійснили, скільки самокатів вкрали, зіпсували?

— Скажу, що попит був значно більший, ніж ми очікували. Ми розуміли, що це новий сервіс для міста і попит буде вищий, ніж зазвичай є в європейських країнах, але не думали, що настільки. Ми перші прийшли на ринок, прийняли на себе ризики і отримали перші результати і їх цінність настільки висока, що не всім я можу поділитися.

Єдине можу сказати, що ми сильно і приємно здивовані акуратністю і порядністю містян. Втрачених самокатів значно менше 1%. Це унікальний показник для, мабуть, всіх наших ринків, навіть досить таких розвинених країн.

— Яка середня тривалість поїздок по часу і по пробігу?

— Близько 6 кілометрів в середньому їздять люди і 20-25 хвилин триває поїздка.

— Який характер цих поїздок? Це поїздки-прогулянки, чи цілеспрямоване пересування з точки А до точки Б в місті, тобто використання самокатів як транспорту останньої милі?

— Ми очікували, що в перший рік-два співвідношення цих двох типів поїздок складе 50/50. Але зараз ми бачимо, що переважна частина поїздок має характер прогулянки.

— Який у вас середній чек?

— Середній чек не скажу, але такі якісні показники про дистанцію 6 кілометрів і середній час 20-25 хвилин. При бажанні можна порахувати.

— Скільки грошей компанія інвестувала в цей проект на даний час?

— Тут основна інвестиція – це, власне, самокати і податки. Самокати коштують 500 євро, плюс вартість їх доставки в Україну. Крім того, ми їх завезли в українську компанію, заплатили одразу 20% ПДВ, ввізне мито 10% і ще акциз близько 5%.

— У нас пільги на імпорт електротранспорту розповсюджуються лише на автомобілі?

— Це відкриває нове питання про необхідність розгляду парламентом вже зареєстрованого законопроекту щодо податкових пільг на електротранспорт. Адже ми вважаємо, що він навіть більш екологічний і ефективний для навколишнього середовища й містян, аніж електроавтомобілі.

— Через скільки років ви плануєте повернути інвестиції?

— Ми тільки місяць тому запустили бізнес, поки що важко говорити про окупність.

— Розкажіть, будь ласка, про проблему сезонності даного бізнесу. Як ви плануєте вести діяльність пізньою осінню і зимою, коли йтимуть дощі і буде ожеледиця?

— Єдине обмеження в нашому бізнесі – це слизька поверхня. Однозначно єдиний стоп-фактор для користування – це сильний дощ, сніг або ожеледиця. Якщо йдеться про короткострокове погіршення погодних умов, ми просто блокуємо можливість користування самокатами. Якщо ж ми бачимо, що цілий день буде дощ, ми можемо самокати взагалі не виставляти.

Щодо сезону, то поки не буде перманентно слизької поверхні, ми будемо самокати пропонувати. Ми розуміємо, що кількість користувачів буде менша, але практика показує, якщо людина вийшла на вулицю в холодну погоду, то, мабуть, вона в куртці, перчатках і шапці і для неї немає великої різниці чи їхати на самокаті, чи йти пішки. Тому дуже багато користувачі використовують електросамокат навіть коли холодно і в +5, і в +2, все одно.

Коли чекати на розширення сервісу

— Чим бізнес прокату самокатів в Києві відрізняється від Парижу, Мадриду, Ріги, де ви також ведете такий бізнес?

— Мабуть, на даний момент Київ вирізняється значно більшим попитом містян до сервісу прокату самокатів, більшим попитом і, мабуть, акуратнішим користуванням. Тому я би не сказав, що у нас є якісь значні проблеми на сьогоднішній день з операційною діяльністю.

— Скільки, наприклад, самокатів у вас є в Парижі, Мадриді, Ризі?

— Я точні цифри, на жаль, не можу назвати, але є міста з сотнями самокатів, а є міста з тисячами самокатів. Тут залежить від об’єму ринку і нашого бажання конкурувати на ньому.

— Що треба змінити в інфраструктурі міста, щоб розвивати такий вид транспорту як електросамокат?

— Якщо безпосередньо міста, то тут відповідь очевидна – це створення доріжок для переміщення цього виду транспорту та власне таких дрібних інфраструктурних рішень, як, наприклад, скошені бордюри або наземні переходи. Якщо ви користувач, то вам досить важко спуститися в підземний перехід з таким електросамокатом, як, мабуть, із велосипедом. Ну а нескошений бордюр змушує вас кожного разу з нього їх зносити. Тому це начебто дрібниці, але насправді вони важливі.

— Що ви робите, якщо, наприклад, в межах першої зони діяльності пропадає сигнал від електросамокату?

— Ми оцінюємо рівень небезпеки: дивимося, чи це технічна проблема, чи задіяний людський фактор. В останньому випадку у нас є два види охорони. Перша – це мобільна група реагування (контракт з приватною охоронною компанією, ЕП), друга – це наші співробітники, які ходять навколо основних станцій і виконують оглядовий контроль.

Був випадок, коли співробітник охоронної фірми побачив, що самокат грузять в багажник автівки і вона їде. Це було ввечері. Він одразу викликав групу реагування, группа почала переслідувати цю машину, яка з центру поїхала десь на Троєщину. Водій зрозумів, що його переслідують, заїхав в двори, кинув самокат десь під під’їздом і втік.

Тобто, були поодинокі ситуації, але некритичні.

— За яких умов ви будете розширювати зону дії самокатів і чи є такі плани?

— Звісно будемо розширювати, це буде залежати від кількості самокатів. Це в планах на наступний рік. Ми зараз аналізуємо перші результати і плануємо розширення, яке буде прямо пропорційним до кількості електросамокатів.