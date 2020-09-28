Після дзвінка Зеленського у Міноборони: Держзавод отримав замовлення на причали

Херсонський держзавод "Палада", який будує ремонтні доки і причали, виграв тендери Міноборони на будівництво причалу - у серпні директор заводу скаржився президенту Володимиру Зеленському на відсутність держзамовлень, а той телефонував заступнику міністра оборони.

Інформація про тендер опублікована у системі ProZorro, передає liga.net.

Зазначається, що вартість замовлення - 23 млн грн, "Палада" із надміцного бетону побудує 57-метровий причал (ПЖ-61У).

Як пише херсонське видання "Любимый Херсон" з посиланнням на директора заводу Валерфя Маломана, йдеться про виготовлення стійкого до контакту із солоною водою причалу.

Цей підряд завод планує виконати до кінця року, на будівництві будуть залучені 200 фахівців.

Крім цього, як розповів Маломан, "Палада" працює над замовленням Держприкордонслужби - будівництвом 2 причалів, їх вартість - близько 1 млн грн.

Нагадаємо:

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що держпідприємства повинні мати держпідтримку і замовлення та доручив Міноборони замовити три причали у держзаводу "Палада" ДК "Укроборонпром".