Жмак про співпрацю з Deutsche Bahn: Не бачу можливості і сенсу

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що наразі не бачить можливості та сенсу залучати до співпраці якихось іноземних фахівців.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Наразі я не бачу можливості і сенсу залучати якихось іноземних фахівців. При всій повазі до Deutsche Bahn, що стосується вантажоперевезень, то нас важко порівнювати. В Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливим, як в Україні. Німеччина, Австрія, навіть Польща, мають дуже розвинуті мережі автобанів, тому залізниці конкурувати з ними немає сенсу.

Пасажирські перевезення в європейських країнах отримують фінансову допомогу від уряду. Це загальновідома історія. Тому наразі, враховуючи експертизу, яка є в мене і моєї команди, я не бачу необхідності залучати якихось міжнародних консультантів", - відповів Жмак на питання, чи варто чекати на співпрацю з Deutsche Bahn.

Інтерв'ю ЕП з Жмаком вийде найближчим часом.

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Нагадаємо:

Раніше міністр інфраструктурури Владислав Криклій заявив, що "Укрзалізниця" буде повертатися до ідеї співпраці та консалтингу із німецькою Deutsche Bahn після покращення фінансової ситуації.

Питання консультацій німецькою компанією Deutsche Bahn щодо трансформації "Укрзалізниці" поки ставиться на паузу, а для IPO "Укрзалізниці" (перший публічний продаж акцій - ред.) зараз "точно невдалий час", заявляв Криклій після початку карантину.

5 лютого "Укрзалізниця", німецька залізниця Deutsche Bahn та її компанія-підрозділ по консалтингу DB Engineering & Consulting підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, в якому йдеться про надання німецькою стороною управлінської та/або технічної підтримки.

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Як повідомляв Гончарук, консультанти від найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn надаватимуть свої послуги для "Укрзалізниці" менеджменту або будуть залучені до управління компанією на певному етапі.

Економічна правда