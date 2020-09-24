Експерти сумніваються у зростанні надходжень від податків закладених у держбюджеті-2020

Експерти мають сумніви щодо оптимістичного прогнозу по зростанню надходжень від ПДВ, ПДФО та акцизів закладених у проєкті держбюджету на 2021 рік та пропонують зробити більш консервативний прогноз.

Про це йдеться у спільній заяві експертних центрів, розміщеній на сайті Інституту соціально-економічної трансформації.

Повідомляється, що найбільший приріст надходжень бюджету планується від ПДВ (81.7 млрд грн, або +21,4%), ПДФО (27 млрд або +24%), рентні платежі (+23,4%). ПДВ у структурі надходжень займає більше 50%, ПДФО – майже 15%, акциз – 16%".

Причиною такого очікуваного зростання податку на додану вартість Міністерство фінансів називає боротьбу із скрутками та іншими махінаціями з ПДВ.

Експерти також зазначають, що передбачений дефіцит у 270 млрд грн (близько 6% ВВП) - необгрунтовано зависокий показник, фінансування якого буде дорогим та зменшить доступність кредитів для приватного сектору.

Крім того - прогнозні доходи бюджету на думку експертів є завищеними, що створює ризик дефіциту у 8-9%, що буде значною проблемою

"Необхідно переглянути інші статті та збалансувати бюджет із дефіцитом у межах 3% від ВВП", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав проєкт бюджету-2021 "класичним бюджетом проїдання", розкритикувавши закладений надвисокий, за його словами, рівень дефіциту у 6% ВВП.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.