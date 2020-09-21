Новини 21 вересня: нові Panama Papers, кандидат на місце Абромавичуса, держборг

Про нові Panama Papers. Колишній президент-втікач Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів.

Після публікації файлів FinCEN котирування акцій великих міжнародних банків обвалилися.

Про кандидата на місце Абромавичуса. Інформація про кар'єру завідувача відділу Департаменту з питань нацбезпеки та оборони ОПУ Cергія Тихонова надана Офісом президента одним реченням, яке містить дані про навчання, службу в армії, політичну діяльність, найману працю в приватному та державному секторі.

Про робочу силу в Польщі. Після загострення політичної ситуації в Білорусі білоруси почали все активніше шукати роботу в Польщі, серед трудових мігрантів з України помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого за час пандемії.

Про держборг. Значний дефіцит держбюджету, запланований на 2021 рік (6% ВВП), призведе до подальшого збільшення потреб у залученні боргового фінансування - протягом 2021 року Мінфіну потрібно буде залучити 702 млрд грн боргів, аби профінансувати дефіцит, та погасити старі борги.

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Як знизити вартість опалення на третину і чи завжди є ефект від ОСББ

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