Офіс президента оприлюднив резюме кандидата в директори "Укроборонпрому" одним реченням

Інформація про кар'єру завідувача відділу Департаменту з питань нацбезпеки та оборони ОПУ Cергія Тихонова надана Офісом президента одним реченням, яке містить дані про навчання, службу в армії, політичну діяльність, найману працю в приватному та державному секторі.

Про це йдеться у відповіді ОП на запит експертної організації StateWatch щодо біографічної довідки Тихонова, який претендує на посаду генерального директора ДК "Укроборонпром".

"С. А. Тихонов навчався у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка, Вищому навчальному закладі "Національна академія управління"; проходив службу у Збройних Силах; працював в Київському машинобудівному заводі ім. Артема, ЗАТ "Авіста", Верховній Раді України, державному підприємстві "Держпостачання", Кабінеті Міністрів України, державному підприємстві "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", ТОВ "Топ України", Адміністрації президента України та Офісі президента України", - йдеться у відповіді ОПУ.

"Запит на біографічну довідку був підготовлений з метою зібрати для суспільства більше інформації про ймовірного очільника державного збройного концерну "Укроборонпром" із сумарним річним доходом в 40 млрд гривень, однак така відповідь ОПУ навряд надає відповідь на питання, хто такий Тихонов", - зазначив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Нагадаємо:

9 вересня прем'єр Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором "Укроборонпрому" в Офіс президента.

У відкритих джерелах є обмаль інформації про Сергія Тихонова. У 1998-2002 роках був нардепом 3 скликання, обирався за списками Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко (№9 у списку), у 1999 році вийшов з фракції.

У 2002 році балотувався у Раду від блоку "За єдину Україну!", № 89 в списку (виборчий список блоку тоді очолив В. Литвин, серед інших відомих політиків, які входили до виборчого списку блоку - В. Бойко, Г. Кірпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка).

Економічна правда