Підозрілі транзакції: У файлах FinCEN фігурують Клюєви, Фірташ і Коломойський

Колишній президент-втікач Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів.

Про це у колонці для УП пише журналістка, співавторка розслідування Тетяна Козирєва.

"Що таке FinCEN? І чому вам варто стежити за проєктом FinCEN Files?

The Financial Crimes Enforcement Network або FinCEN – це бюро Департаменту фінансів США, яке збирає ваші "підозрілі фінансові транзакції" з багатьох причин. Одна із них – корупція, інша – фінансування тероризму, торгівля зброєю чи наркотиками... Список причин, через які ви можете потрапити у поле зору фінансової розвідки США, довгий.

FinCEN тривалий час був залучений до пошуку і повернення активів "сім'ї Януковича". Більшість знахідок передали в Україну. Як ними скористалися – риторичне запитання", - пише Козирэва.

За її словами, коли FinCEN моніторив підозрілі транзакції (suspicious activities reports або SAR) Януковича і його найближчих соратників, то під руку потрапив американський політтехнолог Пол Манафорт.

"Репорт FinCEN на Манафорта чекав свого часу майже чотири роки аж до 2018, коли його передали до Департаменту юстиції у межах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США 2016 року.

Більшість матеріалів FinCEN, які отримав DOJ на запит Мюллера, потрапили до журналістів BuzzFeed News і ICIJ. Це транзакції на два трильйони доларів із географією, співмірною із мапою світу", - додала журналістка.

За її словами, обравши Україну на інтерактивній карті FinCEN Files, можна побачити 489 транзакцій, надісланих і отриманих через українські рахунки на загальну суму 500 мільйонів доларів.

"Натиснувши "покажіть мені банки", можна побачити довгий список банків, через які пройшли усі ці підозрілі транзакції. Є серед них і Приватбанк, який ще донедавна був у власності Ігоря Коломойського, і вже збанкрутілий Надра банк Дмитра Фірташа, і Перший міжнародний банк Ріната Ахметова...", - йдеться у колонці.

Зокрема, зазначається, що український олігарх Дмитро Фірташ та підконтрольні йому компанії просунули мільярди доларів через світову фінансову систему, великі американські та британські банки.

А перші підозрілі операції Фірташа, які потрапили до FinCEN Files, датовані ще 2003 року.

"У серпні 2008-го компанія Фірташа Bothli Trade AG надіслала 78 101$ на банківські рахунки Періясамі Сандералінгама, який і допоміг Фірташу підкупити індійських чиновників, згаданих у обвинуваченні уряду США.

У 2017 році JPMorgan Chase прозвітував FinCEN про 230 мільйонів доларів США підозрілих транзакцій компанії Андрія Клюєва NoviRex Sales LLP. Саме NoviRex оплачувала політичні консультації для Партії регіонів від Пола Манафорта, колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа в США", - додала Козирєва.

За її словами, файли FinCEN також містять звіт представників правоохоронних органів України, де детально описана мережа офшорних компаній, пов'язаних з бізнес-операціями Клюєва, які розслідуються за підозрою у відмиванні та розкраданні бюджетних коштів.

Зокрема йдеться про придбання сім'єю Клюєвих президентської садиби "Межигір'я", де проживав Янукович.

Крім цього, з 2012 по 2017 рік Bank of New York Mellon звернув увагу правоохоронних органів США на 263 мільйонів доларів підозрілих транзакцій компаній, підконтрольних Ігорю Коломойському.

Зокрема йдеться про британську компанію Claresholm Marketing Ltd, яка посідала центральне місце в схемі відмивання грошей Коломойського із Приватбанку протягом 2006-2016 років. Ця схема детально описана у судовому позові Приватбанку на адресу українського олігарха у штаті Делавер, США.

Читайте детальніше у колонці: FinCEN Files – вирок українським олігархам

Нагадаємо:

Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші.

Економічна правда