Потік робочої сили в Польщу з України та Білорусі почав істотно змінюватися – аналітичний центр

Після загострення політичної ситуації в Білорусі білоруси почали все активніше шукати роботу в Польщі, серед трудових мігрантів з України помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого за час пандемії.

Про це повідомляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

"Роботу в Польщі все активніше почали шукати білоруси, при цьому серед них найбільша кількість саме представників інтелігенції і менеджерів середньої ланки. Однак вони шукають рівнозначні посади за спеціальністю та поки не особливо готові на фізичну роботу.

Що стосується трудових мігрантів з України - серед їх числа помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого за час пандемії і які готові працевлаштуватися на польські заводи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку загострення політичної ситуації в Білорусі на роботу в Польщі збираються менеджери і директори компаній, власники бізнесу, архітектори, лікарі та представники творчої інтелігенції (актори, балерини). В першу чергу вони хочуть працевлаштуватися за фахом або знайти висококваліфіковану роботу.

Також значно зріс попит на робітничі спеціальності в Польщі від громадян Білорусі.

"Зазвичай наша фірма працевлаштовувала щомісяця приблизно 3% громадян Білорусі від загального числа працівників. За останній місяць - кількість зросла до 9%. І крім цього, чекаємо що вже через 1,5 місяця чисельність білорусів серед наших працівників зросте до 20%, коли їм оформлять робочі візи, які зараз в процесі", - заявив генеральний директор компанії Gremi Personal Томаш Богдевич.

"Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, які не впоралися з наслідками карантинних обмежень і закрили свій бізнес. За інформацією Аналітичного центру Gremi Personal, на даний момент вони становлять близько 15% від українців, що їдуть на роботу на польські заводи і фабрики", - підкреслили в аналітичному центрі.

"Більш досвідчені в трудовій міграції працівники з України часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а, після, отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес або шукають більш висококваліфіковану роботу.

Білоруські мігранти - представники інтелігенції та менеджери - зараз нагадують українців на початку 2000-х, коли вони ще не розуміли міграційні реалії: де і як шукати вакансії і чи можна розраховувати за кордоном на рівнозначну роботу, як на Батьківщині", - пояснив власник компанії Gremi Personal Євген Кириченко.

Економічна правда