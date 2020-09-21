Витік файлів FinCEN: акції світових банків падають

Після публікації файлів FinCEN про підозрілі транзакції на 2 трлн доларів через найбльші банки світу котирування деяких міжнародних банків дешевшають.

Про це повідомляє видання "Український капітал" з посиланням на дані торгів.

Зокрема, акції Deutsche Bank, який, відповідно до файлів FinCEN, проводив транзакції організованій злочинності, терористам та наркоторговцям, станом на 13 годину скоротилися на 7,38%. Банк, відповідно до звіту, за 17 років провів сумнівних операцій на суму 1,31 трлн доларів.

Водночас акції JPMorgan, який, за даними FinCEN, провів підозрілих транзакцій на 514 млрд доларів, станом на 13:00 втратили 3,87% вартості.

Натомість акції британського банку Standard Chartered (166 млрд доларів "сумнівних" операцій, відповідно до звіту) скоротилося станом на 13 годину на 5,4%.

Акції банку Barclays (21 млрд доларів сумнівних операцій) обвалилися на 8,61%, акції HSBC (4,4 млрд доларів) на біржі в Гонконгу впали на 4,4% до найнижчого рівня з травня 1995 року.

Нагадаємо:

Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші.

Колишній президент-втікач Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів.