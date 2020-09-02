Новини 2 вересня: гроші з COVID-фонду, дефіцит держбюджету, кредити

Про гроші з COVID-фонду. Станом на 1 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.

Про дефіцит держбюджету. Державний бюджет за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом в 40 мільярдів гривень, в тому числі за загальним фондом дефіцит становив 51 мільярд гривень.

Про кредити. Національний банк у другій половині 2021 року планує підвищити вагу ризику за незабезпеченими кредитами фізичним особам в гривні з нинішніх 100% до 150%.

Про погашення боргів. Міністерство фінансів 1 вересня погасило другу серію єврооблігацій, випущених в ході реструктуризації в 2015 році з терміном погашення в цьому році, на 1,69 мільярда доларів, а також виплатило 400 мільйонів доларів відсотків.

Про рієлторів. Антикорупційний комітет ВР дав можливість розглянути у залі Ради законопроєкт №3618 про рієлторську діяльність, попри наявність у ньому корупційної складової.

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