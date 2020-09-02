Всі розділи
Укр / Рус

Україна погасила 2,1 мільярда доларів боргів за один день

Середа, 2 вересня 2020, 09:00
 

Міністерство фінансів 1 вересня погасило другу серію єврооблігацій, випущених в ході реструктуризації в 2015 році з терміном погашення в цьому році, на 1,69 мільярда доларів, а також виплатило 400 мільйонів доларів відсотків.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство нагадує, що випуск ОВДП з погашенням в 2020 році на загальну номінальну вартість 1,78 млрд доларів був здійснений в 2015-16 роках з процентною ставкою 7,75% на рік.

У 2017 році в рамках першої в історії активної операції з управління держборгом Мінфін викупив 0,42 млрд доларів єврооблігацій, однак в серпні 2020 року дорозмістив їх на 0,33 млрд доларів для завершення розрахунків з викупу на відкритому ринку ВВП-варантів.

"До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 1,6 млрд доларів", - зазначає Мінфін.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

держборг євробонди єврооблігації Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Скільки Україні потрібно позичити коштів у 2020 році 27 липня 2020, 19:30
"Діра" в бюджеті – 300 мільярдів. Чи зможе уряд профінансувати такий дефіцит 27 липня 2020, 08:00
Мінфін призупинив запуск Агентства з управління держборгом 16 липня 2020, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!