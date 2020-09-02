Комітет ВР пустив у зал законопроєкт про рієлторів попри корупційну складову – нардеп

Антикорупційний комітет ВР дав можливість розглянути у залі Ради законопроєкт №3618 про рієлторську діяльність, попри наявність у ньому корупційної складової.

Про це у коментарі ЕП заявив нардеп від "Голосу", перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин.

"Антикорупційний комітет ВР не побачив корупції у тому, щоб позбавити права громадян на розпоряджання їхнім нерухомим майном.

Законопроєкт №3618 про рієлторську діяльність фактично створює аналог так званих "майданчиків Яценка" - жодна людина не зможе продати, навіть прорекламувати своє майно, якщо воно не зареєстроване в певному реєстрі і якщо продаж не відбувається через сертифікованих рієлторів, які знову ж таки сертифікуються певною громадською організацією. Не зрозуміло, як вона буде створюватися юрособами", - заявив Юрчишин.

"Декілька членів профільного комітету від "Слуги народу" є співавторами цього законопроєкту. Ініціатори законопроєкту хочуть створити Рієлторську палату.

Проти цього - і більшість рієлторів, і експерти у сфері боротьби з корупцією, тому що тут чітка корупційна схема, але, на жаль, представники монобільшості не бачать в цьому проблеми і дали можливість розглянути законопроєкт в залі Ради", - додав нардеп.

За його словами, фракція "Голос" буде робити все, щоб "цей законопроєкт не пройшов парламентський зал".

Нагадаємо:

Раніше народні депутати зареєстрували законопроєкт "Про рієлтерську діяльність", яким хочуть детінізувати галузь і дозволити купувати чи орендувати нерухомість виключно через рієлторів, які проходитимуть іспити на кваліфікацію.

Згідно законопроєкту купити (продати) чи орендувати (здати в оренду) нерухомість буде законно тільки через рієлторів.

Також рієлтори вноситимуть інформацію щодо договорів (з присвоєнням унікального номеру) у новий сервіс — Єдину інформаційну базу. Незареєстровані у базі рієлтерські договори вважатимуться нікчемними. Сама база буде публічною і доступною онлайн.

Передбачається, що база забезпечить систематизацію та швидкий пошук перевіреної інформації про нерухоме майно (юридичної, технічної, цінової, тощо) та надасть можливість користуватися інструментами при проведенні операцій з об’єктами нерухомості.

Асоціація фахівців з нерухомості підтримує ідею детінізації галузі, проте охарактеризувала цю редакцію законопроєкту такою, що несе суттєві ризики для ринку.

Фахівці вбачають в законопроєкті обмеження прав громадян на розпорядження своєю власністю, що гарантовані Конституцією. Також там відмітили можливі корупціогенні ризики законопроєкту.

Читайте детальніше у статті ЕП: "Майданчики Яценка-2" або оренда та купівля квартир тільки через рієлторів: що треба знати про скандальний законопроєкт

Економічна правда