З Фонду боротьби з COVID-19 використано менше 30% коштів – Мінфін

Станом на 1 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко у коментарі ЕП.

"Станом на 1 вересня на охорону здоров’я використано - 583 млн грн із 16,3 млрд грн виділених коштів, на соціальний захист - 8,8 млрд грн із 10,6 млрд грн, на забезпечення правопорядку - 2,4 млрд грн із 2,5 млрд грн.

Міністерству освіти та науки України, а саме на повернення коштів за пробне ЗНО, спрямовано і використано 52,5 млн грн. На будівництво і ремонт доріг використано 7,2 млрд із 35 млрд грн, на сферу культури виділено 1 млрд грн, які поки не використані", - прозвітували у Мінфіні

Водночас на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, виділили 524,2 млн грн, які також ще не використані.

"Мета Мінфіну - забезпечити ефективний розподіл коштів Фонду боротьби з COVID-19 та інших бюджетних коштів на подолання пандемії та забезпечити максимальний контроль і цільове їх використання.

Зі свого боку Мінфін буде й надалі регулярно публікувати на своєму сайті інформацію щодо бюджетних видатків на подолання COVID-19 для забезпечення громадського контролю за використанням цих коштів", - додав міністр.

Нагадаємо:

Станом на 30 липня на придбання товарів та послуг для боротьби з COVID-19 здійснено платежів на 4,5 млрд грн, за липень витрачено 1,3 млрд грн.

Економічна правда