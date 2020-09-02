НБУ посилить вимоги до видачі споживчих кредитів

Національний банк у другій половині 2021 року планує підвищити вагу ризику за незабезпеченими кредитами фізичним особам в гривні з нинішніх 100% до 150%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке рішення обговорювалось під час останнього засідання Комітету з фінансової стабільності.

У НБУ пояснили необхідність ухвалення такого рішення зростанням рівня неповернення кредитів через карантинні обмеження, і, відповідно, погіршенням якості портфеля споживчих кредитів.

"Поточна вага ризику встановлена на рівні 100%. Це означає, що на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1 грн капіталу. Підвищення ваг ризику до 150% вимагатиме від банків, активних в сегменті споживчого кредитування, тримати вже 1,5 грн капіталу. Тобто банки повинні будуть більше таких кредитів фінансувати власним капіталом, а не депозитами вкладників", - пояснили в НБУ.

У той же час Нацбанк запевняє, що через загальне зниження процентних ставок в економіці і високу конкуренцію між банками в сегменті споживчого кредитування підвищення ваги ризику не вплине на вартість таких кредитів, однак банки будуть змушені проводити більш зважену кредитну політику.

Національний банк має намір вже найближчим часом запровадити гнучкі правила оцінки банками кредитного ризику. Зокрема, планується розширення переліку клієнтів, яких можна буде оцінювати на груповій (спрощеній) основі, і впровадити більш градуйований підхід до оцінки спеціалізованого кредитування.

Також Національний банк підготував і направив на розгляд уряду пропозиції в частині потенційних заходів щодо активізації іпотечного кредитування.

Економічна правда