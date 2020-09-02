За 8 місяців держбюджет зведено з дефіцитом в 40 мільярдів

Державний бюджет за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом в 40 мільярдів гривень, в тому числі за загальним фондом дефіцит становив 51 мільярд гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

"У січні-серпні 2020 року видатки за загальним фондом держбюджету становили 646,6 млрд грн, або 87,4% від розпису звітного періоду", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що соціальні витрати, витрати на оборону, обслуговування боргу, а також субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані відповідно до розпису.

Запозичення до загального фонду держбюджету за вісім місяців становили 378,2 млрд грн, що на 7,7% менше плану.

"В цілому від розміщення ОВДП на фінансування держборгу залучено 208 млрд грн (13,2% від плану), у тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 84,6 млрд грн (2,4 млрд доларів і 7 млн євро)" , - зазначив Мінфін.

Погашення держборгу в січні-серпні цього року становили 275 млрд грн або 99,9% плану, в тому числі 76,7 млрд грн - обслуговування (92,6% від плану).

Економічна правда