Новини 18 вересня: економіка падає, держбюджет критикують, Куницький лобіює

Про падіння економіки. Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

Про критику держбюджету. Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Про ядерне паливо. Україна продовжує щорічно платити Росії 150-200 мільйонів доларів за зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Про експрес до "Борисполя". Керівництво "Укрзалізниці" вирішило перевести тривагонний експрес ДПКр-3, який доставляв пасажирів із центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль у експрес-режимі, на один із регіональних напрямків.

Про Куницького. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький тисне на Мінінфраструктури, щоб повернути стару систему дозвільних документів на газ для авто - це він робить в інтересах компанії з Росії.

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