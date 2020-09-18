Україна платить Росії 200 мільйонів доларів щорічно через корупцію та Микитася – "Схеми"

Україна продовжує щорічно платити Росії 150-200 мільйонів доларів за зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

Журналісти проаналізували, що 18 років і майже півтора мільярда гривень було витрачено на реалізацію ідеї побудувати в Чорнобильській зоні відчуження власне Централізоване сховище, де б зберігалося відпрацьоване паливо з трьох українських атомних станцій.

За цей час близько двох мільярдів доларів Україна вже заплатила Росії за вивезення цього палива на тимчасове зберігання.

Серед причин, через які стратегічний об’єкт досі не введений в експлуатацію – затягування будівництва та ймовірні корупційні змови, обставини яких вивчають офіційні органи – Антимонопольний комітет і Національне антикорупційне бюро – йдеться у розслідуванні.

У 2017 році оператор українських атомних електростанцій НАЕК "Енергоатом" на мільярдному тендері обрав генпідрядника будівництва сховища – фірму "БК "Укрбудмонтаж", на той час єдиною власницею якої була Наталія Микитась – дружина народного депутата VIII скликання Максима Микитася, колишнього президента великої будівельної компанії – корпорації "Укрбуд".

Пізніше у фірмі-генпідряднику заявили про нестачу грошей. Для завершення будівництва "Енергоатом" оголосив новий тендер на понад 650 мільйонів гривень, який зрештою так і не відбувся – через виявлену АМКУ змову між "БК "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж".

"Замість чесної конкуренції на торгах, мала місце змова між двома компаніями, які позиціонували себе як самостійні й незалежні гравці. Такі дії є порушенням закону "Про захист економічної конкуренції", – зазначили в Антимонопольному комітеті.

Компанії оштрафували та заборонили їм брати участь у майбутніх торгах протягом 3 років. У фірмі "Укрбудмонтаж" заявили – оскаржуватимуть це рішення.

"Фактично це відклало реалізацію проєкту на невизначений термін", – підкреслюють журналісти.

Окремо новопризначене керівництво "Енергоатома" провело перевірку виконання договорів і додаткових угод із фірмою "Укрбудмонтаж" родини Максима Микитася та виявило багато порушень і зловживань.

Акт перевірки, який опинився у розпорядженні редакції, показав, що за окремими договорами оплата становила понад 100% від контракту, при цьому по факту роботи не були виконані в повному обсязі.

В "Енергоатомі" заявили, що виявлені під час аудиту порушення "містять ознаки кримінальних і адміністративних правопорушень", і передали їх до НАБУ.

У неготовності сховища до введення в експлуатацію журналісти також пересвідчились, побувавши на місці зведення проєкту в зоні відчуження.

"Стратегічний об’єкт, який вже обійшовся державному "Енергоатому" у майже півтора мільярда гривень, потребує ще грошей для завершення його будівництва. У серпні "Енергоатом" оголосив новий тендер на роботи по завершенню будівництва на 656 мільйонів гривень. Це – тривалий процес. А отже, це означає, що і в цьому році Україна продовжить платити Росії за вивезення з українських АЕС відпрацьованого ядерного палива сотні мільйонів доларів", – йдеться у розслідуванні.

Також "Схеми" виявили, що після перемоги родини Микитася на тендері "Енергоатома", у топменеджера з'явилася нерухомість у його ЖК.

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