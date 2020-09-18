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Нема попиту: УЗ перевела поїзд із Kyiv Boryspil Express на інший маршрут

П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:58
 

Керівництво АТ "Укрзалізниця" вирішило перевести тривагонний експрес ДПКр-3, який доставляв пасажирів із центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль у експрес-режимі, на один із регіональних напрямків.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Зазначається, що таке рішення ухвалили внаслідок суттєвого скорочення повітряного пасажиропотоку, викликаного карантинними заходами через поширення коронавірусу.

Дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу працював на цьому напрямку понад 8 місяців.

Тепер поїзд буде працювати за маршрутом Черкаси - ст. ім. Т. Г. Шевченка, регулярні комерційні перевезення на цьому напрямку руху розпочнуть з 26 вересня.

Економічна правда

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