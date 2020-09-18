Нардеп Куницький тисне на Мінінфраструктури в інтересах пов'язаного з РФ бізнесу – ЗМІ

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький тисне на Мінінфраструктури, щоб повернути стару систему дозвільних документів на газ для авто - це він робить в інтересах так званої "Української газомоторної асоціації", співзасновником якої була компанія з офшорним корінням.

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо" "Куницький тисне на газ".

За даними журналістів, керівником асоціації є Степан Ашрафьян - він тісно пов'язаний із родиною харківських бізнесменів, яка розвиває бізнес із продажу, встановлення та обслуговування газобалонного обладнання не тільки в Україні, але й у РФ.

"Український бізнес родини Костанян потрапляв у поле зору правоохоронців через можливе користування послугами конвертаційних центрів", - йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що з кінця 2019 року щоб "узаконити" газобалонне обладнання (ГБО) на авто, потрібно пройти додаткову перевірку у центрі сертифікаці - це коштує орієнтовно 2-3 тисячі гривень та займає близько одного дня.

Раніше ж документи на обладнання можна було отримати безпосередньо у встановлювача ГБО - це коштувало кілька сотень гривень.

"Існують випадки, коли через неякісно встановлену газобалонну систему загорялися автомобілі. У реєстрі судових рішень ми знайшли дані про щонайменше три таких випадки за останні роки. На цьому тлі було вирішено запровадити систему сертифікації. Інших документів сервісні центри МВС не приймають.

У Мінінфраструктури вважають, що нова вимога дозволить зробити транспорт на газу безпечнішим. Однак саме проти цієї вимоги виступає "Українська газомоторна асоціація", яка об'єднує, серед інших, компанії-установлювачі ГБО. Вона стверджує, що нова система сертифікації є схемою та монополізацією ринку", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що нардеп Олександр Куницький підтримав ідеї асоціації - спочатку він надіслав звернення до Мінінфраструктури з вимогою формально повернути стару систему, а потім кілька разів записував відео, на яких вимагав у голови Мінінфраструктури Владислава Криклія скасувати систему сертифікації.

Він також ініціював відкриття Державним бюро розслідувань кримінального провадження щодо можливого зловживання посадовцями міністерства на цій темі.

Журналісти з'ясували, що засновником "Української газомоторної асоціації" є фірма "Лайт Сервіс Україна", власником якої в реєстрі вказано юрособу з Сейшельських островів.

"Ми з'ясували, що "Лайт Сервіс Україна" фігурує у розслідуванні Головного слідчого управління Нацполіції. Як ідеться в ухвалі Печерського райсуду Києва, компанія видавала документи на авто за підписом її колишнього керівника, який запевняв правоохоронців, що насправді їх не підписував. В ухвалі згадується майже про 1 тисячу перереєстрацій автомобілів станом на початок 2019 року, які здійснили на підставі документів фірми "Лайт Сервіс Україна".

Керівник асоціації Степан Ашрафьян офіційно володіє знаком цієї спілки. "Слідство.Інфо" з'ясувало, що Ашрафьян тісно пов'язаний з родиною харківських підприємців Костанян та їхнім бізнесом - який, власне, стосується ГБО", - йдеться у сюжеті.

Підкреслюється, що один із членів сімейства Костянтин Костанян раніше називав Ашрафьяна своїм "другом і вірним соратником".

При цьому, Костанян спільно зі своїм батьком володіє компанією "Ефкас-2", яка працює під брендом Kosta Gas і спеціалізується на продажі та встановленні ГБО.

"Костянтин Костанян фігурував як комерційний директор Kosta Gas, а також він нібито є засновником мережі сервісних центрів зі встановлення газобалонного обладнання Pride Gas. Ці дві компанії позиціонують себе як провідні гравці на ринку ГБО в Україні.

Степана Ашрафьяна можна помітити на знімках, які публікувала на своїй Facebook-сторінці компанія Kosta Gas. Там він стоїть на фоні плакату та поряд із працівниками Pride Gas. Фото датовані, зокрема квітнем-травнем 2017-го, коли "Українська газомоторна асоціація" створювалася, та січнем 2018 року, коли спільнота вже існувала", - стерджують журналісти.

Водночас Костянтин Костанян у коментарі "Слідству.Інфо" заявив, що зараз зв'язок із Ашрафьяном не підтримує і до діяльності "Української газомоторної асоціації" не причетний.

"Слідство.Інфо" також дізналось, що батько та брат Костаняна раніше були співвласниками двох російських фірм, зареєстрованих у Воронежі - російському обласному центрі в 300 кілометрах від Харкова. Там же ж з 2014 до 2019 року працювала фірма "Костагаз", яка належала брату Костянтина.

"Крім того, українська Kosta Gas наприкінці 2014 року брала участь у російській виставці газобалонного обладнання GasSuf, яка відбувалася в Москві. На той час Росія вже окупувала Крим і розпочала збройну агресію на сході України. Участь у виставці брав особисто Костянтин Костанян.

У розмові зі "Слідством.Інфо" він переконує, що зараз бізнесу в Росії у них немає. Хоча на офіційному сайті компанії Kosta Gas вказано, що фірма здійснює продаж ГБО, зокрема, і в Росії", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо:

Раніше у розслідуванні програми "Схеми" йшлося, що нардеп "Слуги народу" Олександр Куницький використовував свій мандат для відстоювання інтересів наближеної до нього харківської групи компаній "Автоентерпрайз".