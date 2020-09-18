Всі розділи
Укр / Рус

Українська економіка в другому кварталі впала на 11,4% – Держстат

П'ятниця, 18 вересня 2020, 16:45
 

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Попередня оцінка, оприлюднена в серпні, була аналогічною. Падіння ВВП в першому кварталі 2020 року становило 1,3%.

Реальний ВВП в квітні-червні (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 9,9% в порівнянні з першим кварталом поточного року.

Номінальний ВВП у другому кварталі 2020 року становив 867,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 20744 грн, зміна дефлятора - 5%.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства і НБУ оцінили падіння ВВП України в другому кварталі цього року в 11%, а у першому півріччі - в 6,5%.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ВВП економіка фінансова криза

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бюджет 2021. Які зміни уряд запланував для українців на наступний рік 15 вересня 2020, 15:00
Падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% – Мінекономіки 11 вересня 2020, 11:52
Мінфін: Виплати по ВВП-варантам можуть перевищити 22 мільярди доларів до 2040 року 10 вересня 2020, 09:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!