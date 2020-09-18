Українська економіка в другому кварталі впала на 11,4% – Держстат

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Попередня оцінка, оприлюднена в серпні, була аналогічною. Падіння ВВП в першому кварталі 2020 року становило 1,3%.

Реальний ВВП в квітні-червні (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 9,9% в порівнянні з першим кварталом поточного року.

Номінальний ВВП у другому кварталі 2020 року становив 867,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 20744 грн, зміна дефлятора - 5%.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства і НБУ оцінили падіння ВВП України в другому кварталі цього року в 11%, а у першому півріччі - в 6,5%.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда