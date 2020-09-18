Марченко про фінансування дефіциту держбюджету: Емісійної схеми нема і не буде

Голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що завдання профінансувати дефіцит держбюджету на 2021 рік у 270 млрд грн (6% ВВП) є посильним і може бути виконане без застосування емісійної схеми.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, схеми купівлі банками ОВДП за неринковими ставками за рахунок рефінансування НБУ немає і не буде.

"Схеми немає і не буде. Ми виходитимемо з ринкових умов, які будуть на той момент", - підкреслив Марченко.



За його словами, зараз на банківському ринку є надмірна ліквідність, яку держава могла б абсорбувати без шкоди для кредитування і профінансувати дефіцит бюджету.



Також він назвав правильним тренд зниження дохідності ОВДП із квітневих 11-12% до нинішніх 7-8%, додавши, що на нього вплинуло зниження облікової ставки НБУ.



"З точки зору боргової політики ми наразі запозичуємо фактично під менше ніж 10% і обслуговуємо борги, які запозичувалися під 15-18%. З точки зору боргової політики це раціонально. Не думаю, що щось зміниться наступного року", - зазначив Марченко

"Коментуючи думку аналітиків, що держбюджет-2020 на сьогодні профінансований за рахунок ОВДП на 20 млрд грн, а наступного року стоїть завдання профінансувати його на 200 млрд грн, Марченко зазначив, що порівняно з цим роком запозичення не збільшуються, оскільки розмір планового дефіциту знижується з 300 млрд грн до 270 млрд грн", - пише "Інтерфакс-Україна".



На думку Марченка, цього року дефіцит буде нижчий за планові 7,5% ВВП, але наскільки він зросте з 41,2 млрд грн за підсумками 8 місяців, він не зміг сказати.



"Головне питання у фінансуванні дефіциту - мати можливість запозичувати в той момент, коли це потрібніше. І тут більше питання, що саме наприкінці року така необхідність часто виникає. А так, у середині року, я не бачу проблем. Під погашення і обслуговування не бачу жодних проблем рефінансувати або знайти інші можливості", - підкреслив він.



Марченко також підкреслив, що у будь-якому варіанті наявність співпраці з МВФ наступного року є обов'язковою.



Він прогнозує, що Україні вдасться переконати МВФ підвищити граничний дефіцит наступного року до 6% ВВП з 5,3% у програмі stand-by.



"Ми за цей рік показали, що є надійними партнерами. Є взаємодія з НБУ. Дотримано маркери, що характеризують стабільність нашої політики, - це і виконання бюджету, і інфляція, і макропоказники. Вони будуть навіть кращі, ніж очікує МВФ.

У нас є хороший прогрес у витримуванні макропрогнозу", - навів Марченко аргументи України.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

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На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

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