Марченко про відмову 2 міністрів підтримати проєкт бюджету: Вони протиставили себе всьому уряду

Голова МОЗ Максим Степанов та голова Мінекології Роман Абрамовський протиставили себе всьому уряду, не підтримавши проєкт держбюджету на 2021 рік.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я супроводжую вже третій бюджет через Кабмін, а до того був присутній на трьох інших бюджетних процесах під час роботи в Мінфіні. У моїй практиці не було випадків, коли міністри, всупереч політиці Кабміну, мали окрему позицію.

Бувало, що висловлювали застереження, під протокол озвучували побажання. Але не протиставили себе Кабміну", - підкреслив Марченко.

За його словами, МОЗ не готова запропонувати джерела фінансування 212 млрд грн додаткових витрат, на яких наполягає міністр Степанов.

"Держбюджет - це документ не Мінфіну, а всього уряду. Це - компроміс, який дозволяє вийти зі збалансованим бюджетом країни. Я думаю, жоден міністр не задоволений повністю витратами на свій сектор. Але це, перш за все, питання політичної відповідальності", - додав голова Мінфіну

"Мені складно прийняти аргумент: "Ми - проти, тому що нам потрібно 5% ВВП". МОЗ просить додатково 212 млрд грн. Покажіть, де їх взяти?", - сказав Марченко.

Він вважає, що резерви варто шукати в реформуванні та підвищенні ефективності міністерства.

"Це - неприємна дискусія, але правильна", - додав він.

"Ось дивіться: на ШВЛ передбачено 100 млн грн, в квітні постанову прийняли, в травні комітет з питань бюджету погодив. Зараз кошти не використані. Забезпечення готовності реагування лабораторних підрозділів - 650 млн грн передбачено, по касі пройшло 466,8 млн грн ... На закупівлю засобів індивідуального захисту передбачено 2,3 млрд грн - використано тільки 42,1 млн грн", - пояснив міністр.

Він вважає, що збільшення фінансування охорони здоров'я до 5% може статися в 2023 році внаслідок поступового підвищення цієї динаміки із закладених у 2021 році 4,2% ВВП.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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