Голова Мінфіну про бюджет-2021: Тиску на чесний бізнес не буде

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що коштів у проєкті держбюджету-2021 достатньо для фінансування усіх пріоритетних потреб держави, а тиску на чесний бізнес і сумлінних платників податків не буде.

Про це він сказав під час виступу у Раді, представляючи проєкт бюджету-2021.

"Щодо доходів. При підготовці проєкту бюджету для нас принциповим було досягти балансу, виходяси з наявних можливостей. Бюджетні доходи відображають те, які реально надходження може забезпечити наступного року економіка без підвищення податків. Ми повністю дотримувались принципу реалістичності.

Усіх одразу заспокою - коштів бюджету є достатньо для фінансування усіх пріоритетних потреб держави. Тиску на чесний бізнес і сумлінних платників податків не буде", - підкреслив міністр.

За його словами, видатки зростуть на 65,5 млрд грн або на 5,1% - у видатки розвитку передбачено майже 175 млрд грн (на 12,4 млрд грн порівняно з бюджетом-2020).

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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Економічна правда