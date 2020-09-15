Зарплати наглядовим радам, Суркіси, НАБУ: Марченко розповів, що цікавить МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду зробила паузу у візитах в Україну вивчаючи питання антикорупційних органів, справ навколо Суркісів та Приватбанку, використання коштів з COVID-фонду тощо.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП.

"Якщо говорити про структурні маяки, то вони майже виконані. Місія мала приїхати в серпні, по різним причинам вони зробили паузу, хочуть подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні", - пояснює міністр.

Марченко також розповів, що 8 вересня спілкувався із представниками МВФ, де обговорював проєкт держбюджету на 2021 рік і зазначив, що затвердження бюджету не є умовою МВФ.

Окремо він назвав пріоритетні події в Україні, за якими слідкує МВФ.

"Питання, які їх (МВФ. - ЕП) цікавлять, в порядку пріоритетності. №1 – ситуація навколо Приватбанку і Суркісів. №2 – ситуація з обмеженням зарплат для членів наглядових рад та правління. №3 – зареєстровані в Раді законопроєкти, які паплюжать систему корпоративного управління. Вони переживають, особливо щодо цієї агонії проти іноземців. №4 – САП і НАБУ.

Ситуацію з антикорупційними органами треба терміново вирішувати. Були також питання по ковідівському фонду", - пояснює Марченко

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Економічна правда